¿Cambiarán las reglas del fútbol tras la muerte de Jesús de Miguel? La reflexión de Esteban Suárez sobre las entradas peligrosas

La muerte de Jesús de Miguel, de 30 años, ha conmocionado al mundo del deporte. El futbolista sufrió una parada cardiorrespiratoria tras una entrada del portero Jesús Owono durante un partido contra el FC Andorra y falleció horas después en el hospital.

Esteban Suárez considera que esta tragedia podría provocar cambios en la manera de sancionar las acciones peligrosas. El exportero ha planteado en Y ahora Sonsoles que no sea necesario que exista una lesión para castigar determinadas entradas y cree que lo ocurrido puede dejar un importante legado para la seguridad de los futbolistas.