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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Karlos Arguiñano recupera una receta familiar de callos con un truco para conseguir una salsa más espesa y sabrosa
El cocinero prepara los tradicionales callos de la abuela Lázara, una receta enviada por una familia de seguidores que combina diferentes carnes y embutidos en un guiso perfecto para el frío.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef ha elaborado este contundente plato con callos de ternera, manita y morro de cerdo, jamón, chorizo y morcilla. La preparación comienza en la olla rápida, donde las carnes se cocinan durante 50 minutos antes de incorporarlas al sofrito.
El secreto para potenciar su sabor está en el reposo. Arguiñano recomienda preparar los callos de un día para otro para que los sabores se asienten, la salsa espese y la gelatina se integre por completo.