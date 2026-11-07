Ana Fernández deslumbra en Pasapalabra con una prueba perfecta y deja sin turno a Moisés y Juli Fábregas

Una actuación impecable de Ana Fernández ha sorprendido en Pasapalabra. La invitada ha resuelto por sí sola todos los cuartetos de Una de Cuatro, identificando correctamente los datos y curiosidades sobre diferentes famosos, sin cometer ningún fallo.

Su exhibición ha impedido que Moisés y Juli Fábregas tuvieran que intervenir. El actor ha celebrado el éxito de su compañera con un entusiasta "¡Brava!", mientras Roberto Leal ha bromeado sobre su falta de protagonismo: "Ahora sabemos por qué no le llega el balón a Juli".