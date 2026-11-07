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PASAPALABRA
Ana Fernández deslumbra en Pasapalabra con una prueba perfecta y deja sin turno a Moisés y Juli Fábregas
La actriz ha conseguido un pleno espectacular en Una de Cuatro, acertando todas las respuestas y sumando 28 segundos para su equipo sin necesitar la ayuda de sus compañeros.
Una actuación impecable de Ana Fernández ha sorprendido en Pasapalabra. La invitada ha resuelto por sí sola todos los cuartetos de Una de Cuatro, identificando correctamente los datos y curiosidades sobre diferentes famosos, sin cometer ningún fallo.
Su exhibición ha impedido que Moisés y Juli Fábregas tuvieran que intervenir. El actor ha celebrado el éxito de su compañera con un entusiasta "¡Brava!", mientras Roberto Leal ha bromeado sobre su falta de protagonismo: "Ahora sabemos por qué no le llega el balón a Juli".