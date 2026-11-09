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La Mesa
Óscar Higares habla sobre envejecer, la cirugía estética y el miedo a la muerte
El extorero comparte en La Mesa su visión sobre el paso del tiempo, el bienestar personal y la forma en que ha cambiado su relación con la vida.
Óscar Higares defiende que cumplir años debe permitir seguir disfrutando de la vida y considera importante cuidarse más allá de la apariencia física.
Sobre la cirugía estética, entiende que algunas personas recurran a ella para mejorar su autoestima. También recuerda que, cuando toreaba, pensaba tanto en la muerte que se olvidaba de vivir.