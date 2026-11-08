Ana Pé y Marcos reviven su pasado de La Voz Kids en un explosivo duelo bajo el ala de Mika

Las segundas Batallas de La Voz han deparado un momento de enorme carga nostálgica y artística en el equipo de Mika. El escenario acogió un cara a cara muy especial entre Ana Pé y Marcos, dos jóvenes talentos que ya demostraron su valía en el pasado pasando por La Voz Kids y que ahora, convertidos en artistas consagrados, han regresado para enfrentarse en la categoría de adultos.

Ambos deleitaron a los coaches y al público interpretando con exquisitez el tema 'Momma Song', evidenciando una madurez vocal y una evolución fuera de toda duda. Ante un número de tantísimo nivel, Mika afrontó una decisión sumamente compleja, decantándose finalmente por Marcos para que continúe su andadura en la competición y sigan sonando con fuerza los ecos de aquella cantera que enamoró a la audiencia en su día.