Melendi premia la pureza y la conexión de Aura frente a Sonia en un duelo intimista

El plató de La Voz volvió a rendirse ante la magia de las interpretaciones más sinceras de la mano del equipo de Melendi. En uno de los duelos más esperados de la noche, Sonia y Aura unieron sus talentos sobre el escenario para versionar con exquisita delicadeza el inolvidable clásico 'Mi historia entre tus dedos'.

La actuación dejó en evidencia el enorme potencial de ambas concursantes, aunque fue la capacidad de transmisión la que inclinó la balanza. Tras valorar las diferencias en el estilo de sus pupilas y señalar que, pese a la gran voz de Sonia, le faltaba un punto de unión entre cuerpo y alma, el coach reconoció el mérito de Aura. Pese a haber llegado al concurso sin apenas bagaje pisando tablas ante el gran público, la joven demostró una evolución sobresaliente y una verdad arrolladora. Dejándose llevar por esa innata sintonía, Melendi eligió a Aura para que continúe su andadura en la competición musical de Antena 3.