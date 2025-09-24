Publicidad
Una nueva vida
Orhan desata su venganza: Kazim cae en manos de sus secuestradores y teme por su vida
El plan de Orhan se ejecuta con precisión y crueldad: sus hombres interceptan a Kazim, lo sacan de su coche y lo llevan a un lugar apartado para ajustar cuentas.
Kazim circulaba sin imaginar que su destino estaba marcado. Un coche bloqueó su paso y, pese a las advertencias de su chófer, fue imposible escapar. La emboscada estaba perfectamente calculada.
Entre súplicas y amenazas, Kazim intentó librarse recordando la presencia de cámaras, pero sus captores no cedieron. Orhan quiere cobrarse su venganza y la vida de Kazim pende de un hilo.