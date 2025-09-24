Ferit se enfrenta a un violento ataque en el bosque para salvar a Kazim del plan de Orhan

Ferit encontró a Kazim atado a un árbol e inconsciente, con apenas signos de vida, lo que desató en él recuerdos dolorosos de la pérdida de su hermano Fuat. El joven no podía permitir que Seyran sufriera la misma tragedia.

Armado con coraje, se encaró a los hombres que custodiaban la escena y consiguió hacerlos retroceder al revelar su identidad. Ahora, mientras Kazim lucha por sobrevivir, Ferit señala directamente a su padre Orhan como el responsable del cruel plan.