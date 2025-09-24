Seyran desenmascara a Latif y lo obliga a traicionar a los Korhan en secreto

La joven ha descubierto la verdad sobre los diseños de joyería y ha utilizado esta información para acorralar al mayordomo. Latif, incapaz de dar explicaciones convincentes, ha quedado atrapado en un juego peligroso.

El acuerdo obliga al hombre a convertirse en su aliado y frenar los planes de la familia sin levantar sospechas. Seyran, segura de su poder, ha abandonado la joyería consciente de que este secreto podría alterar para siempre el destino de los Korhan.