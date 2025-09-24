La confesión de İfakat deja a Suna destrozada: revela que nunca quiso que entrara en la mansión

La tensión en la mansión ha llegado a su punto más alto tras la discusión entre Orhan e İfakat. Suna, desde la puerta, ha descubierto que İfakat no solo desprecia a Kaya, sino que también lamenta haber permitido que ella entrara en la familia.

Además, İfakat ha dejado en evidencia su miedo al futuro, reconociendo que dependen únicamente del patriarca. Sus crueles palabras han hundido a Suna y han provocado la furia de Orhan, que promete venganza.