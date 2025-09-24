Publicidad
Una nueva vida
Ferit, entre Nevra y Pelin: un regalo provoca un duro enfrentamiento ante la mirada de Seyran
El triángulo sentimental se enciende tras descubrir Pelin a Ferit con Nevra en pleno centro comercial. La tensión estalla mientras Seyran presencia todo disfrazada de payaso.
El inesperado encuentro en el centro comercial ha puesto a Ferit en el centro de una tormenta emocional. Pelin lo sorprendió regalando un globo en forma de corazón a Nevra, lo que desató una fuerte discusión entre ambos.
En plena disputa, Pelin le recordó su matrimonio y el embarazo, reproches que llevaron a Ferit a marcar distancia con contundencia. Tras marcharse con Nevra, Seyran decidió intervenir para auxiliar a Pelin, que se sintió abatida.