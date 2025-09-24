Kaya desvela ante Halis el secreto más duro de Nükhet

La boda de Nükhet con Sehmuz ha dejado a Kaya devastado. En busca de respuestas, acudió a Halis para reclamarle el abandono que vivieron él y su madre, recordándole que nunca estuvo presente.

El momento más impactante llegó cuando Kaya confesó el secreto más doloroso: Nükhet sufre un trastorno de personalidad múltiple. Entre lágrimas, pidió a Halis lo que más necesitan: el amor de un abuelo y un padre.