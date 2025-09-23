Antena 3 LogoAntena3
Los miedos de Virginia Troconis al conocer a Manuel Díaz: “Once años mayor que yo, divorciado y con una hija”

El matrimonio visita Emparejados para hablar de su historia de amor, sus confidencias y pasar un buen rato en compañía de Susana Saborido y Joaquín Sánchez. No te lo pierdas, el sábado a las 22:00 horas en Antena 3.

La pareja visita Emparejados

Carmen Pardo
Publicado:

Manuel Díaz y Virginia Troconis son los próximos invitados de Emparejados. El matrimonio ha hablado de los inicios de su relación, “once años mayor que yo, divorciado y con una hija”, ha confesado la venezolana sobre los miedos que tuvo al conocer al torero.

La pareja repasará su historia de amor y se sincerará sobre su vida con Joaquín y Susana Saborido. No te pierdas un programa lleno de confidencias y sentido del humor, el sábado a las 22:00 horas en Antena 3.

