Nuria Fergó emociona a todo el plató de Pasapalabra con una íntima interpretación de Si decides no volver

La visita de Nuria Fergó a Pasapalabra deja un instante para el recuerdo cuando la artista interpreta a capela Si decides no volver. Su actuación llena de emoción hace que el plató guarde silencio para disfrutar de cada verso.

Tras finalizar la canción, el público, los concursantes, los invitados y Roberto Leal responden con una gran ovación. La actuación se convierte en uno de los momentos más emotivos y aplaudidos del programa.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas