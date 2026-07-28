David aprovecha un fallo inicial de Javier y firma una brillante victoria en AlaZ de Pasapalabra

David arranca AlaZ con una espectacular racha de cinco aciertos consecutivos, mientras Javier comete un error en su primera respuesta. El concursante del equipo azul amplía la diferencia hasta alcanzar una ventaja de 13 palabras durante la prueba.

Javier logra recortar distancias con una gran reacción, pero termina con 21 aciertos y no evita la Silla Azul. David, por su parte, completa una actuación sobresaliente y se queda a solo tres respuestas de conquistar el bote de Pasapalabra.

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