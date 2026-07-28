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PASAPALABRA
Izal pone contra las cuerdas a Antonio Garrido y Nuria Fergó en La Pista de Pasapalabra
Los invitados viven uno de los momentos más divertidos de Pasapalabra al intentar adivinar una conocida canción de Izal. Las dudas y las ocurrencias protagonizan una prueba repleta de humor.
La Pista sorprende a Antonio Garrido y Nuria Fergó con los primeros acordes de Copacabana, un tema de Izal que ninguno de los dos consigue identificar en los primeros intentos. La confusión da pie a comentarios llenos de humor durante la prueba.
Mientras Javi Collado contiene la respuesta, Roberto Leal ofrece la pista definitiva para ayudar a los concursantes. Finalmente, Antonio logra resolver el reto gracias al título de la canción, poniendo fin a una de las pruebas más entretenidas de Pasapalabra.
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