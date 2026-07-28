Evolett hace llorar a Ana Mena y Luis Fonsi en la Gran Final de La Voz Kids

Una de las actuaciones más destacadas de la Gran Final de La Voz Kids tuvo como protagonista a Evolett, que interpretó Ángel caído de Malú con una puesta en escena cargada de sensibilidad y emoción.

Tras su actuación, Ana Mena y Luis Fonsi no pudieron ocultar su emoción al valorar su actuación. La interpretación conmovió también a Eva González y al público, convirtiéndose en uno de los momentos más especiales de la noche.

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