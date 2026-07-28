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LA VOZ KIDS
Evolett hace llorar a Ana Mena y Luis Fonsi en la Gran Final de La Voz Kids
La talent brilló en la Gran Final de La Voz Kids con una intensa versión de Ángel caído de Malú, provocando lágrimas y una profunda emoción entre los coaches y el público.
Una de las actuaciones más destacadas de la Gran Final de La Voz Kids tuvo como protagonista a Evolett, que interpretó Ángel caído de Malú con una puesta en escena cargada de sensibilidad y emoción.
Tras su actuación, Ana Mena y Luis Fonsi no pudieron ocultar su emoción al valorar su actuación. La interpretación conmovió también a Eva González y al público, convirtiéndose en uno de los momentos más especiales de la noche.
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