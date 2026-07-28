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PASAPALABRA
Una campeona de Europa de baloncesto pone a prueba sus reflejos en la Silla Azul de Pasapalabra
Isabel, exjugadora del Perfumerías Avenida y campeona de Europa, debuta en Pasapalabra con el reto de superar la Silla Azul frente a David, aunque los nervios le impiden incorporarse al Equipo Azul.
La Silla Azul de Pasapalabra recibe a Isabel, fisioterapeuta y exjugadora de baloncesto que recuerda su etapa en el club Perfumerías Avenida, donde en 2011 conquistó todos los títulos, incluido el campeonato de Europa.
Pese a afrontar el duelo con ilusión y espíritu competitivo, dos errores durante la prueba impiden a Isabel superar a David. El concursante mantiene así su puesto en el Equipo Azul tras un emocionante inicio de programa.
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