Una campeona de Europa de baloncesto pone a prueba sus reflejos en la Silla Azul de Pasapalabra

La Silla Azul de Pasapalabra recibe a Isabel, fisioterapeuta y exjugadora de baloncesto que recuerda su etapa en el club Perfumerías Avenida, donde en 2011 conquistó todos los títulos, incluido el campeonato de Europa.

Pese a afrontar el duelo con ilusión y espíritu competitivo, dos errores durante la prueba impiden a Isabel superar a David. El concursante mantiene así su puesto en el Equipo Azul tras un emocionante inicio de programa.

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