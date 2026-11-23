Después de varios años interpretando a Begoña Montes, Natalia Sánchez ha vuelto a emocionarse y divertirse recordando algunas de sus escenas más destacadas. Desde su historia con Andrés hasta su despedida de Luz Borrell, la intérprete ha analizado las decisiones de su personaje.

Entre risas, la actriz ha reconocido que Begoña debería haber roto su amistad con Beatriz cuando esta entregó su carta de amor a Andrés. Tampoco ha aprobado su boda con Gabriel, una de las escenas que ha comentado durante este repaso a Sueños de libertad.