La historia de Gela ha sorprendido en Y ahora Sonsoles. Tras 19 años de matrimonio, se divorció en 1996 y su expareja volvió a casarse. Sin embargo, ella nunca contrajo un nuevo matrimonio y, cuando él falleció, pudo solicitar la pensión de viudedad.

El hombre murió a las 18:30 horas del 31 de diciembre de 2007, justo antes de que entrara en vigor una modificación legal. Aunque la Seguridad Social rechazó inicialmente su petición, finalmente consiguió la prestación. "Mi hijo dice que es el regalo que nos hizo papá antes de morir", ha confesado.