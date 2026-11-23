Cumplir 160 programas en Pasapalabra ha llevado a David a recordar sus comienzos en el concurso. Roberto Leal le ha preguntado por sus expectativas cuando llegó al plató y el barcelonés ha reconocido que su única aspiración era superar la primera Silla Azul.

El concursante también ha confesado los nervios que sintió durante su estreno, cuando tardó cinco segundos en elegir una letra. Una inseguridad que contrasta con su trayectoria actual, marcada por sus enfrentamientos con Moisés y los 93.000 euros que lleva acumulados.