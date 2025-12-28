Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

El mensaje navideño de Nancho Novo para los fans de Sueños de libertad: "Quiero desearos todo lo mejor"

SUEÑOS DE LIBERTAD

Nancho Novo envía un mensaje navideño cargado de buenos deseos para sus seguidores

El actor de Sueños de libertad aprovecha estas fechas para agradecer el apoyo y desear lo mejor a todos los fans que siguen la serie y su trabajo en televisión.

Nancho Novo, parte del elenco de Sueños de libertad, compartió un mensaje especial: “Quiero desearos todo lo mejor”, mostrando su cercanía y gratitud hacia quienes lo acompañan en cada proyecto.

El intérprete celebra la Navidad con optimismo y anima a disfrutar de estas fiestas con alegría y esperanza, reforzando el vínculo con sus seguidores en un momento lleno de emociones.

Antena 3» Vídeos