SUEÑOS DE LIBERTAD
Nancho Novo envía un mensaje navideño cargado de buenos deseos para sus seguidores
El actor de Sueños de libertad aprovecha estas fechas para agradecer el apoyo y desear lo mejor a todos los fans que siguen la serie y su trabajo en televisión.
Nancho Novo, parte del elenco de Sueños de libertad, compartió un mensaje especial: “Quiero desearos todo lo mejor”, mostrando su cercanía y gratitud hacia quienes lo acompañan en cada proyecto.
El intérprete celebra la Navidad con optimismo y anima a disfrutar de estas fiestas con alegría y esperanza, reforzando el vínculo con sus seguidores en un momento lleno de emociones.