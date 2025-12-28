Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

La lista de deseos de Cristina Pedroche para el 2026: “Que vayamos con menos prisa”

CAMPANADAS

Cristina Pedroche comparte su deseo para 2026: vivir con menos prisa y más calma

La presentadora de las Campanadas reflexiona sobre el ritmo acelerado de la vida y pide que el nuevo año nos permita disfrutar sin tanta presión ni carreras.

Patri Bea
Publicado:

Cristina Pedroche, protagonista de las Campanadas, confesó que su principal deseo para 2026 es “que vayamos con menos prisa”, una petición que refleja su apuesta por la tranquilidad y el bienestar.

La presentadora anima a valorar los pequeños momentos y reducir el estrés diario, recordando que la felicidad no depende de correr, sino de aprender a disfrutar del camino.

Antena 3» Vídeos