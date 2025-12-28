Publicidad
CAMPANADAS
Cristina Pedroche comparte su deseo para 2026: vivir con menos prisa y más calma
La presentadora de las Campanadas reflexiona sobre el ritmo acelerado de la vida y pide que el nuevo año nos permita disfrutar sin tanta presión ni carreras.
Cristina Pedroche, protagonista de las Campanadas, confesó que su principal deseo para 2026 es “que vayamos con menos prisa”, una petición que refleja su apuesta por la tranquilidad y el bienestar.
La presentadora anima a valorar los pequeños momentos y reducir el estrés diario, recordando que la felicidad no depende de correr, sino de aprender a disfrutar del camino.