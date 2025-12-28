Damián confirma las sospechas visitando a Remedios en la cárcel

Antena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián confirma las sospechas de Andrés tras visitar a Remedios en la cárcel

El próximo capítulo de Sueños de libertad se complica: tras despejar las dudas de Andrés, Damián toma una decisión que puede cambiar el rumbo de la historia.

En Sueños de libertad, Damián confirma las sospechas que inquietaban a Andrés cuando visita a Remedios en la cárcel. Una visita que promete emociones intensas.

Este movimiento abre un nuevo frente en la trama, donde las lealtades y secretos se pondrán a prueba. La tensión aumenta en la recta final, con decisiones que marcarán el destino de todos.

