Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Damián confirma las sospechas visitando a Remedios en la cárcel
El próximo capítulo de Sueños de libertad se complica: tras despejar las dudas de Andrés, Damián toma una decisión que puede cambiar el rumbo de la historia.
En Sueños de libertad, Damián confirma las sospechas que inquietaban a Andrés cuando visita a Remedios en la cárcel. Una visita que promete emociones intensas.
Este movimiento abre un nuevo frente en la trama, donde las lealtades y secretos se pondrán a prueba. La tensión aumenta en la recta final, con decisiones que marcarán el destino de todos.