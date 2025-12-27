Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Escándalo en Villamanín: la denuncia que destapa el conflicto por la lotería
Una afectada del sorteo de Villamanín asegura que su hija tenía la papeleta premiada y acusa a los responsables de actuar con “maldad”. El caso se analiza en Y ahora Sonsoles.
El testimonio pone el foco en la falta de transparencia y abre un debate sobre la gestión de estos sorteos. El caso expuesto en Y ahora Sonsoles promete seguir dando que hablar en los próximos días.