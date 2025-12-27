Escándalo en Villamanín: la denuncia que destapa el conflicto por la lotería

En Y ahora Sonsoles, una mujer denuncia irregularidades en el sorteo de la lotería de Villamanín: “Mi hija tenía la papeleta y creo que ha sido sin maldad”, afirmó en el programa. La polémica ha generado indignación entre los vecinos.

El testimonio pone el foco en la falta de transparencia y abre un debate sobre la gestión de estos sorteos. El caso expuesto en Y ahora Sonsoles promete seguir dando que hablar en los próximos días.