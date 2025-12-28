Cómo ajustar las raciones para frenar el impacto de la subida de precios en tu cesta de la compra

En Y ahora Sonsoles se explicó que la clave está en “ajustar las raciones” para evitar que la subida de precios dispare el presupuesto familiar. Esta práctica permite mantener la calidad sin desperdiciar alimentos.

Además, se recomienda planificar los menús y priorizar productos de temporada, lo que ayuda a controlar el gasto y aprovechar mejor cada compra. Una estrategia simple que marca la diferencia en tiempos de inflación.