Y AHORA SONSOLES
Cuando ser zurdo era un estigma: la dura práctica que marcó a generaciones
El programa Y ahora Sonsoles recuerda cómo, durante décadas, se obligaba a los zurdos a escribir con la derecha, una costumbre que dejó huella en la educación y la sociedad.
En Y ahora Sonsoles se abordó una realidad histórica: ser zurdo era visto como un defecto. Para corregirlo, “ataban las manos para que escribiera con la derecha”, una práctica que afectó a miles de niños.
Este método buscaba imponer la norma social, ignorando la naturaleza de cada persona. Hoy, se considera un ejemplo de cómo la educación puede perpetuar prejuicios y limitar la diversidad.