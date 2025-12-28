Cuando ser zurdo era un estigma: la dura práctica que marcó a generaciones

En Y ahora Sonsoles se abordó una realidad histórica: ser zurdo era visto como un defecto. Para corregirlo, “ataban las manos para que escribiera con la derecha”, una práctica que afectó a miles de niños.

Este método buscaba imponer la norma social, ignorando la naturaleza de cada persona. Hoy, se considera un ejemplo de cómo la educación puede perpetuar prejuicios y limitar la diversidad.