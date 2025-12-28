Eva Soriano revela su lado competitivo y su técnica contra el estrés

Eva Soriano destaca que uno de sus puntos fuertes es “un veneno que tengo dentro que se llama competición”. Además, revela que cada noche, para combatir el estrés del concurso, “le pego puñetazo a un peluche con la cara de Roberto Leal”.

En El Desafío, la humorista no solo compite contra sus rivales, sino también contra sus propios nervios, mostrando una faceta sincera y llena de ambición. Su objetivo: ganar.