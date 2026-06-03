Un movimiento decisivo da la victoria a Javier y mantiene vivo el sueño del bote en Pasapalabra

Javier y David firmaron un duelo muy equilibrado, completando gran parte de El Rosco con cifras prácticamente idénticas. Tras alcanzar ambos los 21 aciertos, el concurso entró en una fase decisiva marcada por la estrategia y la gestión del tiempo.

Mientras David optó por plantarse al no tener respuestas seguras, Javier decidió seguir jugando. Su apuesta resultó acertada y le permitió romper el empate para hacerse con la victoria, quedarse a tres palabras del bote de 580.000 euros y recuperar el color naranja de ganador en Pasapalabra.

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