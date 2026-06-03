La broma de Roberto Leal a David en Pasapalabra arranca carcajadas en el plató

David regresó al asiento de campeón tras imponerse en el último Rosco y comenzó el programa haciendo balance de sus números en Pasapalabra. Fue entonces cuando Roberto Leal mezcló de forma intencionada sus datos y le atribuyó una edad que no le correspondía.

La reacción del concursante no se hizo esperar y respondió entre risas al comentario del presentador. Roberto continuó con la broma asegurando que se había confundido al pensar en su propia edad, provocando la complicidad del público presente en el plató.

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