La inesperada actuación de Javier en Pasapalabra conquista el plató y deja atónitos a los invitados

Javier se impuso a David en La Pista al identificar el título de una canción traducido al español. Sin embargo, el momento más destacado llegó después, cuando Roberto Leal le animó a mostrar una faceta que suele sorprender a los invitados.

El concursante, tenor profesional, aceptó el reto y ofreció una breve interpretación que desató la ovación del público en Pasapalabra. Su actuación causó un gran impacto en el plató, hasta el punto de que Nya de la Rubia confesó haberse quedado completamente sorprendida tras escucharlo cantar.

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