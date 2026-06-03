Abidin descubre el pasado oculto de su madre y el conflicto con los Korhan sacude su mundo

Abidin acude a ver a su madre en busca de respuestas y termina descubriendo una historia marcada por el dolor y la venganza. Ella le asegura que los Korhan intentaron acabar con su familia y que tuvo que desaparecer durante años para sobrevivir.

Además, la mujer revela que ha regresado para ajustar cuentas, lo que deja a Abidin ante una decisión clave. Dividido entre la versión de su madre y su vida junto a los Korhan, el joven deberá elegir un bando en un conflicto que promete cambiarlo todo en Una nueva vida.

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