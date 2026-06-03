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UNA NUEVA VIDA
Abidin descubre el pasado oculto de su madre y el conflicto con los Korhan sacude su mundo
El joven recibe una revelación inesperada sobre su familia que reabre viejas heridas y lo coloca en una encrucijada entre el pasado y su lealtad actual.
Abidin acude a ver a su madre en busca de respuestas y termina descubriendo una historia marcada por el dolor y la venganza. Ella le asegura que los Korhan intentaron acabar con su familia y que tuvo que desaparecer durante años para sobrevivir.
Además, la mujer revela que ha regresado para ajustar cuentas, lo que deja a Abidin ante una decisión clave. Dividido entre la versión de su madre y su vida junto a los Korhan, el joven deberá elegir un bando en un conflicto que promete cambiarlo todo en Una nueva vida.
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