Mikel López Iturriaga sorprende a Juanma en Pasapalabra y se lleva una inesperada victoria musical

La Pista dejó un duelo muy especial entre Juanma López Iturriaga y su hermano Mikel, que debutaba como invitado en Pasapalabra. Aunque al principio acusó la falta de experiencia con el pulsador, el periodista terminó resolviendo con acierto la prueba musical.

La canción pertenecía a Queen y puso en apuros al exjugador de baloncesto, que reconoció al grupo pero no logró identificar el tema. Mikel sí encontró la respuesta correcta y celebró la victoria con humor, protagonizando un divertido pique familiar en pleno concurso.

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