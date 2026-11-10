Ken Appledorn emociona al revelar cómo pidió matrimonio a Jorge Cadaval tras 20 años juntos: “Me puse de rodillas”

Ken Appledorn ha compartido en Pasapalabra cómo sorprendió a Jorge Cadaval durante la celebración de su 66 cumpleaños. Después de veinte años juntos, decidió arrodillarse y pedirle matrimonio con un anillo: “En la primera boda no podía comprarle nada”, ha bromeado.

La pareja celebrará su tercera boda el 13 de octubre de 2027, veinte años después de la primera. Una sorpresa que emocionó profundamente al integrante de Los Morancos, quien confesó que la pedida le dejó descolocado y le hizo romper a llorar.