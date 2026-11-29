Mónica Carrillo visitó el plató de Y ahora Sonsoles en Antena 3 para conversar con Sonsoles Ónega sobre 'El día menos pensado', la novela con la que vuelve a las librerías tras siete años sin publicar, después de haber consolidado una trayectoria literaria intimista desde su debut en 2014 con 'La luz de Candela'. La autora explicó que su intención era abordar la dependencia emocional a partir de una protagonista inmersa en un duelo y atrapada en un limbo en el que nada parece avanzar.

En la historia, un desengaño sentimental desencadena un bloqueo creativo en Lucía, un rasgo que Carrillo quiso explorar por lo reconocible que resulta que un atasco emocional irrumpa en cualquier etapa de la vida. La entrevista también dejó espacio para una anécdota espontánea cuando la escritora reveló que Joaquín Sabina estaba siguiendo el programa, provocando los nervios y el agradecimiento inmediato de Sonsoles Ónega en directo.