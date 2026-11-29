Adriana volvió a confirmar por qué se ha convertido en una de las voces más sólidas de esta edición de La Voz en Antena 3, donde aterrizó por sorpresa como el primer 'Llego y canto' y logró el primer pleno de coaches. En el exigente escenario de la primera Semifinal, la concursante apostó por la carga melancólica de 'Confieso', de Kany García, defendiendo una interpretación cargada de matices con la que volvió a refrendar la constante progresión que ha mostrado gala tras gala.

La actuación conmovió al público del plató y reafirmó la confianza de su coach, Pablo López, quien se rindió ante la capacidad expresiva de su pupila con una elogiosa valoración: "Tu tecnología es de alma; te pueden apagar todas las luces, pero tú eres un braille de la música". Con este despliegue vocal y emocional, Adriana consolidó su puesto entre las grandes protagonistas de la velada.