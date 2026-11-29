Carlos apostó fuerte en su debut en los Directos de La Voz en Antena 3 defendiendo 'Waving Through a Window', la pieza central del musical Dear Evan Hansen compuesta por Benj Pasek y Justin Paul e interpretada originalmente por Ben Platt. En una fase de la competición sin margen de error, el integrante del equipo de Mika asumió el reto técnico y expresivo de un tema que exige conjugar potencia vocal y sensibilidad extrema para reclamar su sitio entre los diez clasificados de la noche.

Lejos de acusar la presión, el talent firmó una interpretación con hechuras de estrella de Broadway que dejó sin palabras al plató y a los coaches. Mika destacó su proyección internacional tras la actuación, mientras Lola Índigo confesó haberse quedado "en shock" ante el trance escénico del concursante y la dimensión artística desplegada sobre el escenario.