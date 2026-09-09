Moisés vuelve a Pasapalabra con ilusión y un reto pendiente: adaptarse a todas las novedades

Tras demostrar durante las pruebas que continúa en plena forma, Moisés ha reconocido cierta incertidumbre antes de enfrentarse a David en AlaZ. El concursante espera acoplarse pronto a los cambios incorporados desde su anterior participación.

Aunque habría preferido regresar después de que Javier o David ganaran el bote, el alfareño se muestra muy agradecido y feliz. También ha elogiado la fortaleza de ambos concursantes antes de comenzar su nuevo duelo en Pasapalabra.

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