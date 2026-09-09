David contiene las lágrimas al recordar a Javier tras 108 programas juntos en Pasapalabra

Antes de comenzar una nueva etapa en AlaZ junto a Moisés, David ha recordado a Javier como el mejor compañero de viaje posible. Emocionado, ha señalado cuánto ha aprendido de él y ha elogiado su extraordinaria calidad humana.

La despedida no supone el final de su relación personal. David ha asegurado que mantendrá el contacto con quien fue su rival durante 108 programas y ha dejado claro que la amistad nacida en Pasapalabra continuará fuera del plató.

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