Moisés recupera su fortaleza musical y sorprende cantando en su vuelta a Pasapalabra

La Pista ha confirmado que Moisés regresa dispuesto a aprovechar su nueva oportunidad. El alfareño ha reconocido rápidamente el tema de Raphael y se ha llevado los cinco segundos, demostrando a David que será un rival difícil.

La canción ya había sonado durante el debut del concursante en su primera etapa. Moisés ha compartido el recuerdo con Jesús Olmedo, invitado también en aquel programa, antes de sorprender a Roberto Leal cantando con aparente mejor voz en Pasapalabra.

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