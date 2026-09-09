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“No te lo vas a creer”: el triunfal regreso de Moisés a La Pista con pleno, anécdota... ¡y hasta buena voz!

“No te lo vas a creer”: el triunfal regreso de Moisés a La Pista con pleno, anécdota... ¡y hasta buena voz!

PASAPALABRA

Moisés recupera su fortaleza musical y sorprende cantando en su vuelta a Pasapalabra

El concursante riojano consigue un pleno ante David con Digan lo que digan y recuerda la curiosa conexión de la canción de Raphael con su primer programa en Pasapalabra.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La Pista ha confirmado que Moisés regresa dispuesto a aprovechar su nueva oportunidad. El alfareño ha reconocido rápidamente el tema de Raphael y se ha llevado los cinco segundos, demostrando a David que será un rival difícil.

La canción ya había sonado durante el debut del concursante en su primera etapa. Moisés ha compartido el recuerdo con Jesús Olmedo, invitado también en aquel programa, antes de sorprender a Roberto Leal cantando con aparente mejor voz en Pasapalabra.

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