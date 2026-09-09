David despide a Javier en Pasapalabra: "Ha sido el mejor compañero de viaje"

La marcha de Javier Alonso ha sorprendido a David, que reconoce cuánto echará de menos a su compañero. También destaca su nivel como concursante, asegurando que ha sido el número uno y que deja el listón muy alto.

Más allá de la competición, el barcelonés agradece haber encontrado a una persona generosa, humilde y con un humor maravilloso. Aunque su etapa conjunta en Pasapalabra haya terminado, afirma que su amistad será para siempre antes de dar la bienvenida a Moisés Laguardia.

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