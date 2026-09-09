Moisés vuelve a Pasapalabra tras la inesperada despedida de Javier Alonso

Roberto Leal ha anunciado que Javier Alonso abandona Pasapalabra por motivos personales. El presentador ha recordado la felicidad que ha dado durante 138 entregas y le ha asegurado que siempre tendrá abiertas las puertas del concurso.

Su lugar lo ocupa Moisés Laguardia, que afronta una nueva oportunidad tras marcharse cuando Óscar Díaz ganó el bote. Después de 245 programas sin conquistarlo, la leyenda vuelve feliz y sorprendida para iniciar un duelo que promete máxima igualdad contra David.

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