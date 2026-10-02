Moisés sorprende en Pasapalabra imitando a Joaquín Sabina tras reconocer Y nos dieron las diez

La Pista ha llevado a David y Moisés hasta 1992 con una canción que Roberto Leal ha definido como un "himno". Ambos han reconocido Y nos dieron las diez desde el primer fragmento, pero Moisés ha sido más rápido con el pulsador en Pasapalabra.

Tras acertar, el concursante ha comenzado a cantar con su propia voz hasta que Roberto le ha pedido que imitara a Joaquín Sabina. "Esta voz es de Perales más bien", ha bromeado Moisés antes de rasgarla para acercarse al estilo del cantautor y sorprender al presentador.