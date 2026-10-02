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Moisés pasa de Perales a Sabina con ‘Y nos dieron las diez’ en La Pista

Un pleno con muchas voces: Moisés pasa de Perales a Sabina con ‘Y nos dieron las diez’ en La Pista

PASAPALABRA

Moisés sorprende en Pasapalabra imitando a Joaquín Sabina tras reconocer Y nos dieron las diez

El concursante se adelanta a David para conseguir el pleno en La Pista y termina cambiando su voz para interpretar uno de los grandes temas de Joaquín Sabina.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La Pista ha llevado a David y Moisés hasta 1992 con una canción que Roberto Leal ha definido como un "himno". Ambos han reconocido Y nos dieron las diez desde el primer fragmento, pero Moisés ha sido más rápido con el pulsador en Pasapalabra.

Tras acertar, el concursante ha comenzado a cantar con su propia voz hasta que Roberto le ha pedido que imitara a Joaquín Sabina. "Esta voz es de Perales más bien", ha bromeado Moisés antes de rasgarla para acercarse al estilo del cantautor y sorprender al presentador.

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