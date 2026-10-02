Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

David supera a Moisés y se lanza al bote en AlaZ

Hasta la “geosfera”… ¿y más allá? David supera a Moisés y se lanza al bote en AlaZ

PASAPALABRA

David rompe el empate con Moisés en AlaZ y se queda a dos respuestas del bote de 1.102.000 euros

El concursante barcelonés arriesga cuando ambos sumaban 22 aciertos, encuentra la respuesta que le da la victoria e intenta después acercarse todavía más al millonario bote de Pasapalabra.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Moisés ha comenzado dominando el duelo hasta alcanzar una ventaja de 13-4, pero David ha reaccionado con once aciertos consecutivos. A partir de ese momento, el barcelonés ha tomado la iniciativa y ha conseguido llegar hasta las 22 letras en verde.

Con solo cinco segundos, el riojano ha logrado empatar gracias a "sinistrorso" y ha decidido plantarse. David, en cambio, ha arriesgado y ha acertado "geosfera" para ganar con 23. Después ha buscado su primer 24, aunque una fortificación de Indonesia le ha impedido alcanzar ese nuevo hito en Pasapalabra.

Antena 3 » Vídeos