David pone en apuros a Roberto Leal en Pasapalabra con una divertida paradoja sobre su daltonismo

Todo ha comenzado cuando Moisés ha señalado que él y Roberto Leal habían coincidido al vestir de blanco. El presentador de Pasapalabra ha empezado entonces a hablar de diferentes matices, desde el blanco mármol hasta el roto o el nuclear.

La conversación ha sorprendido especialmente a David, que comparte daltonismo con Roberto y no ha podido evitar bromear sobre su afición por hablar de colores. "Te metes tú solo en unos embolaos", le ha advertido antes de insistir entre risas: "Lo que te gusta hablar de colores, tío".