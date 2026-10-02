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David flipa con Roberto Leal por hablar de colores… ¡siendo daltónico!

“Te metes en unos fregaos”: David flipa con Roberto Leal por hablar de colores… ¡siendo daltónico!

PASAPALABRA

David pone en apuros a Roberto Leal en Pasapalabra con una divertida paradoja sobre su daltonismo

Una coincidencia en el vestuario de Roberto Leal y Moisés desata una conversación sobre tonalidades que sorprende a David por un curioso detalle del presentador.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Todo ha comenzado cuando Moisés ha señalado que él y Roberto Leal habían coincidido al vestir de blanco. El presentador de Pasapalabra ha empezado entonces a hablar de diferentes matices, desde el blanco mármol hasta el roto o el nuclear.

La conversación ha sorprendido especialmente a David, que comparte daltonismo con Roberto y no ha podido evitar bromear sobre su afición por hablar de colores. "Te metes tú solo en unos embolaos", le ha advertido antes de insistir entre risas: "Lo que te gusta hablar de colores, tío".

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