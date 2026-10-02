Sergio, el aspirante de 19 años de Pasapalabra que emociona al hablar de su futuro como profesor

Con solo 19 años recién cumplidos, Sergio ha llegado a Pasapalabra dispuesto a demostrar su talento. Procedente de Madrid y estudiante de segundo de Magisterio, el aspirante ha compartido con Cristina Alvis la ilusión que siente por su futura profesión.

Antes de medirse con David en la Silla Azul, el joven ha reivindicado la importancia de los profesores en la vida de los niños. Tras recordar a los maestros que han sido referentes para él, Sergio ha expresado su deseo de conseguir lo mismo con sus alumnos: "Quiero dejar huella en ellos también".