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PASAPALABRA
Moisés impone su ritmo ante David en AlaZ y acaricia el bote de 1.006.000 euros
El riojano logra su primer triunfo desde su regreso a Pasapalabra con 23 aciertos, después de mantener el control del marcador durante un duelo muy disputado.
La regularidad permitió a Moisés cerrar la primera vuelta con 20 respuestas correctas y alcanzar una ventaja de diez. David tuvo que remar contracorriente para intentar acercarse a su rival.
Con el marcador en 22-21, el riojano sorprendió al resolver un complicado "huehuenche". Un fallo de David dejó la remontada casi imposible porque necesitaba llegar a 24, mientras Moisés aprovechó los últimos segundos para buscar el bote en Pasapalabra.
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