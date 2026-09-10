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PASAPALABRA
El falsete más rockero de Moisés en Pasapalabra: segundo pleno consecutivo en La Pista
El concursante riojano reconoce Thunderstruck con apenas unas notas y celebra su victoria sobre David completamente desatado al ritmo del mítico éxito de AC/DC.
Moisés está dispuesto a disfrutar al máximo de su regreso a Pasapalabra. Tras acertar Digan lo que digan, ha encadenado su segundo pleno en La Pista identificando rápidamente la canción.
La guitarra eléctrica ha transformado al riojano, que ha levantado el pulsador, imitado el arranque del tema y sorprendido con un falsete. Entre movimientos imposibles y mucha actitud, ha demostrado a David que será un rival difícil en la prueba musical.
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