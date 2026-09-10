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Moisés, rockero total en La Pista: desmelenado con su pleno al ritmo de ‘Thunderstruck’

Moisés, rockero total en La Pista: desmelenado con su pleno al ritmo de ‘Thunderstruck’

PASAPALABRA

El falsete más rockero de Moisés en Pasapalabra: segundo pleno consecutivo en La Pista

El concursante riojano reconoce Thunderstruck con apenas unas notas y celebra su victoria sobre David completamente desatado al ritmo del mítico éxito de AC/DC.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Moisés está dispuesto a disfrutar al máximo de su regreso a Pasapalabra. Tras acertar Digan lo que digan, ha encadenado su segundo pleno en La Pista identificando rápidamente la canción.

La guitarra eléctrica ha transformado al riojano, que ha levantado el pulsador, imitado el arranque del tema y sorprendido con un falsete. Entre movimientos imposibles y mucha actitud, ha demostrado a David que será un rival difícil en la prueba musical.

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