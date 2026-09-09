Una receta para disfrutar: Karlos Arguiñano prepara empanadillas de carne con pasas

Algo importante para tener en cuenta es que la carne picada solo hay que cocinarla hasta que cambie su color, porque se terminará de cocinar del todo en el horno dentro de las empanadillas. La carne puedes sazonarla o salpimentarla, aunque debes tener en cuenta que después añadirás dos cucharadas de soja.

Es una receta para disfrutar, que se hace en unos simples pasos: Primero, se ponen las pasas a remojo y se cuece un huevo durante 10 minutos. Mientras tanto, se pochan los ajos y la cebolleta, se incorpora la carne picada y se cocina. Después, se añade el huevo picado, las pasas previamente escurridas, la salsa de soja y el perejil. Con el relleno ya templado, se rellenan las obleas, se doblan y se sellan con un tenedor. Por último, se pintan con huevo batido y se hornean a 220 ºC.

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