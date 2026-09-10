El detalle de David con Moisés en su debut en AlaZ y que no se vió en Pasapalabra

El estreno de Moisés en AlaZ terminó con máxima tensión. Tras sufrir la novatada, el riojano consiguió igualar el marcador ante David justo cuando se agotaba el tiempo.

Un día después, Chicote ha revelado el gesto que no captaron las cámaras: David celebró el empate de su rival en Pasapalabra. Antonia San Juan ha aplaudido ese compañerismo y ha destacado su valor frente al odio y la mala actitud presentes en las redes sociales.

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